Tag over grænsen efter kunst - ikke bajere.

Kunstnerne er specifikt blevet bedt om, at årets udstilling kommer til at handle om grænsen. Men hvis ikke kunstnerne skulle have kunstnerisk frihed, hvor var vi så henne.

- Der er nogle, der har valgt at fotografere grænsen ved Siltor, en anden har lavet en installation med vildsvinehegnet, og så er der Kaare Golles blyfod, som han har valgt at kalde Flugten, fortæller formand for Grænselandsudstilling, Bente Sonne. I alt er der 41 kunstnere med.

Grænselandsudstillingen blev etableret for 50 siden for at fremme kunsten i grænseområdet. Og siden har den hvert år holdt en udstilling og i år - jubilæumsåret - har den altså et tema.

Grænselandsudstillingen har inviteret fire unge danske kunstnere med, og Museumsberg har inviteret tre russiske kunstnere fra Kaliningrad og en ung tysk kunstner med. Udstillingen kan ses på Museumsberg indtil den 2. februar i år. Derefter flytter den til Løgumkloster, hvor der er mindre plads. Så hvis I har lyst og mulighed, så er det på Museumsberg, det foregår næste uge. Det er der også en anden grund til, fortæller formanden.

Skulpturen Flugten af Kaare Golles

- Jeg har en helt klar fornemmelse af, at folk gerne krydser grænsen for at købe ind, men ikke for at forbruge kunst, siger formanden.

Grænselandsudstillingen Grænselandsudstillingen er en kunstnersammenslutning, der blev dannet i 1970 og siden har afholdt en årlig udstilling i Aabenraa samt andre udstillinger i området omkring den dansk-tyske grænse. Grænselandsudstillingen blev til på initiativ af Jacob Gormsen fra Aabenraa og Erik Lagoni Jacobsen fra København. Sammenslutningen har til formål at udstille originale værker af danske og tyske kunstnere. Den nuværende formand er Bente Sonne.

- Jeg kender det fra mig selv. Hvis der er en udstilling her og en i Flensborg, så vælger jeg nok den her. Grænsen er stadig inde i vores hoveder, siger Bente Sonne, der også har en opfordring:

- Det er netop en af intentionerne ved den her udstilling, at man skal krydse grænsen, slutter hun.