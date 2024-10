Teenagere fjernede giftige tagplader uden beskyttelse - så lang er listen med påbud

Den vestsjællandske virksomhed LM Multiservices i Hørve ved Kalundborg skal straks bringe orden i de forhold, som dens medarbejdere arbejdede under ved en ejendom i Sønderborg.

Arbejdstilsynet dukkede uanmeldt op ved ejendommen i slutningen af september, hvor der herskede mangelfulde forhold.

Det medvirkede, at virksomheden fik 15 strakspåbud af Arbejdstilsynet, og de skal bringes orden øjeblikkeligt.

Blandt andet blev arbejdet udført af to unge på 14 år og 15 år, som stod uden opsyn af ledelsen og arbejdede med asbestholdigt eternit ved Arbejdstilsynets ankomst. Det fik Arbejdstilsynet til at kræve, at der føres effektivt tilsyn med nedtagning af asbestholdigt tageternit, der udføres af unge under 18 år. Tilsynet skal udføres af en person, der er fyldt 18 år og har fornødent indsigt i arbejdets art.

Arbejdstilsynet har udstedt følgende 15 strakspåbud til virksomheden LM Multiservices:

1. I har fået strakspåbud om at sikre, at arbejdet med nedtagning af asbest planlægges/tilrettelægges/udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdsstedet og i omgivelserne ikke udsættes for asbeststøv eller støv, som mistænkes for at indeholde asbest.

FORDI

Der henlå synlige rester af asbest på byggepladsen omkring bygningen.

2. I har fået strakspåbud om at sikre, at der anvendes egnede personlige værnemidler i form af støvafvisende arbejdstøj, støvafvisende hovedbeklædning, åndedrætsværn under arbejdet med asbestholdigt tageternit, der indebærer risiko for udsættelse for asbeststøv.

FORDI

Der blev ikke anvendt personlige værnemidler af nogen art på byggepladsen i forbindelse med nedtagning af asbest.

3. I har fået strakspåbud om at sikre, at de ansatte, der udfører nedbrydning af asbestholdigt tageternit har adgang til to omklædningsrum, et til gangtøj og et til arbejdstøj og værnemidler, således at færdsel mellem dem kun kan ske gennem et baderum.

FORDI

Der var ikke adgang til bad og omklædning, hvilket blev bekræftet af Joe Mamme (ejer af LM Multiservices, red.).

4. I har fået strakspåbud om at sikre, at området med asbestarbejde er tydeligt afgrænset, så kun personer, der udfører asbestarbejde eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed har adgang til området.

FORDI

Der var fri adgang til området, hvor der var udført asbestarbejde.

5. I har fået strakspåbud om at opsætte advarselsskilt med teksten »PAS PÅ! ASBESTARBEJDE. Ingen adgang for Uvedkommende« under arbejdet med nedtagning af asbestholdigt tageternit

FORDI

Der var ikke opsat skiltning.

6. I har fået strakspåbud om at sikre, at det asbestholdige affald samles og fjernes fra arbejdsstedet og bortskaffes som affald.

FORDI

Der lå rester af asbest rundt omkring bygningen.

7. I har fået strakspåbud om at sikre, at det asbestholdige affald opbevares i egnet, lukket emballage.

FORDI

Nedtaget plader henlå på paller uden emballage.