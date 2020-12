Tidlig julegave: Dybbøl Mølle er kommet på finansloven

I september opfordrede Sønderborg Kommune med borgmester Erik Lauritzen, (S), i spidsen kulturministeren til sætte Dybbøl Mølle skal på finansloven, så staten påtager sig et ansvar for den løbende drift af møllen.

- I byrådet er vi af den opfattelse, at vi nationalt og lokalt må tage medansvar for bevarelse af nationalsymbolet Dybbøl Mølle. Derfor opfordrer jeg både kulturministeren og Folketingets kulturudvalg til at arbejde for et årligt statsligt tilskud til drift og vedligehold af Dybbøl Mølle, lød det da fra Erik Lauritzen.

Det er nu sket i 100-året for Genforeningen. Dybbøl Mølle er især kendt for at have spillet en rolle ved nederlaget i 1864, hvor danskerne fik prøjsiske bank ved Dybbøl Banke.

Efterfølgende har møllen været en stor del af fortællingen om det danske tab og kampen for at genforene Sønderjylland med Danmark.