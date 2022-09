Tidligere borgmester og regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen er død

På Facebook mindes partifællen Benny Engelbrecht (Socialdemokratiet) Jørn Lehmann Petersen med ordene "Vi har mistet en stor sønderjyde".

- Det er muligt at Broager Kommune forsvandt ved kommunesammenlægningen hvor syv kommuner blev til en ny stor Sønderborg Kommune. Men for rigtig mange borgere på Broagerland blev Jørn ved med at være deres borgmester, skriver Benny Engelbrecht blandt andet i sit opslag.

Han hæfter sig også ved, at Jørn Lehmann Petersen altid brændte for det lokalsamfund, han var en del af.

- Jeg kunne godt have undt Jørn og hans familie et længere otium. Desværre bestemte sygdom noget andet og derfor står jeg nu blot tilbage med et stille: Tak tillidsmand!

Ifølge JydskeVestkysten efterlader han sig kone og to nu voksne plejebørn.