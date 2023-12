Tidligere landsholdsstjerne fortsætter i Sønderjyske

I en pressemeddelelse oplyser klubben, at Mogensen har underskrevet en kontraktforlængelse, så han fortsætter som sportsmanager for holdet i herrernes håndboldliga frem til sommeren 2027.



- Han har et stort netværk i håndboldverdenen og er et vigtigt ansigt for os udadtil. Og så er Thomas dygtig, imødekommende og løsningsorienteret, siger Sønderjyske Herrehåndbolds direktør, Kim Poulsen.

Enormt potentiale

Som aktiv spillede Mogensen i en lang årrække for Flensburg-Handewitt i den tyske Bundesliga.

I 2018 vendte han tilbage til dansk håndbold, hvor han først optrådte et par sæsoner for Skjern, inden han afsluttede karrieren i Sønderjyske.