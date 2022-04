Tidligere sygehus bliver nyt asylcenter

Taknemlighed og stress

Når de nye beboere ankommer til asylcenteret, så er folk meget trætte, og forklaringen er ikke så mærkelig.

- De fleste reagerer ved at være taknemmelige for at komme ind et sted, hvor de er i sikkerhed. Det er typisk meget trætte folk, der kommer og har brug for nogle dage, og så begynder der at komme små reaktioner, siger Niels Bøgskov Frederiksen.

- Det er jo det samme, når vi har været stresset og begynder at slappe af, så er det der, hvor reaktionerne begynder at komme.