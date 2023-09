Tillidsfolk: Fyringsrunde i styrelse presser sagsbehandlingstider

Når Landbrugsstyrelsen dette efterår nedlægger op mod 100 fuldtidsstillinger for at sikre balance i næste års budget, vil det gå ud over både sagsbehandlingstider og arbejdsmiljøet.



Sådan lyder et opråb fra tillidsrepræsentanter fra samtlige otte fagforeninger, der har medarbejdere i Landbrugsstyrelsen.

- For opgaverne forsvinder ikke i samme omfang som bevillingerne, og vi er i forvejen for få medarbejdere til at løse de opgaver, der er i dag. Vi har som tillidsrepræsentanter allerede i foråret 2022 gjort opmærksom på det fald i bevillinger, der nu bliver til virkelighed.

- Den besked, vi nu hører, er, at vi skal kunne løse de samme opgaver og endnu bedre end før. Det mener vi ikke, er realistisk, når vi i den seneste trivselsmåling kan se, at der i forvejen er udfordringer med balancen mellem opgaver og den tid, der er til rådighed, står der i fællesudtalelsen.

Dermed vil det være "uundgåeligt", at afskedigelserne fører til længere sagsbehandlingstiden, lyder det fra tillidsrepræsentanterne.

De er endvidere "meget bekymret for arbejdspresset og arbejdsmiljøet fremadrettet".

I starten af september meddelte Landbrugsstyrelsen, hvor der er omkring 1400 medarbejdere, at antallet af årsværk skal reduceres med op mod 100. Det præcis antal afhænger af, hvor mange der vælger frivillig aftrædelse.

Masseafskedigelsen sker, fordi ekstrabevillinger til at implementere landbrugsreformen reduceres med cirka 65 millioner kroner i 2024. Samtidig kommer der en "strukturel merudgift" til it.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ingen kommentarer og henviser til Landbrugsstyrelsens pressemeddelelse.