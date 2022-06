Tilsammen er de 160 år og cyklede 55 km i strid modvind

De to cyklende sønderjyder er taget til Svendborg for at give gymnastikopvisning ved landsstævnet fredag med deres kammerater på DGI Sønderjyllands 60+-gymnastikhold.

Ahrendt Lauritzen bor i Guderup, mens Knud Jensen kommer fra Augustenborg. De tog ved 13-tiden færgen fra Fynshav til Bøjden for derefter at sætte cykelkursen mod det sydfynske. Ved 19-tiden ankom de til destinationen.

- Vi har cyklet i fem timer med spisepauser og omveje. Nu skal vi så snart i seng, men først skal vi spise og puste luftmadrasserne op, fortæller Ahrendt Lauritzen.

Start og slut i Svendborg

De to venner var begge med ved det seneste DGI Landsstævne i Svendborg i 1994, men lærte allerede hinanden at kende tilbage i 80’erne til sommergymnastik i DGI-sammenhæng.

Landsstævnet i Svendborg er Ahrendts tiende, mens det er Knuds ottende - og måske sidste.

- Jeg begyndte i 1994 i netop Svendborg, og det giver mig anledning til også at slutte i Svendborg, mener han.

Hjem over Ærø

Ahrendt har trods sin høje alder på 81 ikke tænkt sig at stoppe her.

- Nej, dette er ikke mit sidste landsstævne. For som man siger, så er alder ingen hindring, siger han.

På søndag begiver de to sønderjyder sig atter mod Als. Denne gang over Ærø.

- Så kan vi nemlig sejle to gange, så vi kan slappe lidt af. Men det skal nok passe, at vinden vender, så vi får modvind igen, siger Ahrendt Lauritzen.

- Vi vil have det hele med her

Ingen af dem er specielt interesserede i at komme hurtigt til Sønderborg søndag for at se Tour de France ankomme, når 3. etape også har retning mod og mål i Sønderborg.

- Vi vil hellere have det hele med her i Svendborg, siger Ahrent Lauritzen, som først regner med, at de er hjemme igen på Als ved 19-tiden.

Til den tid er Tour de France-feltet for længst på vej til Frankrig i fly fra Sønderborg Lufthavn.