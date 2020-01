Når det sidste åndedrag bliver taget, sidder 71-årige Malene ved siden af

Det skønnes at knap 5.000 mennesker hvert år dør uden at have familie eller venner omkring sig. Men en helt særlig gruppe af frivillige gør, hvad de kan, for at ensomheden ikke skal vinde i døde.

De våger over de døende.

- Jeg synes, det er fantastisk at få lov, til at sidde ved et menneske i den sidste tid. Det er et privilegium og det er meget bevægende, siger Malene Teglholm.

20 gange har hun gjort det. Siddet på en stol ved siden af sengen, mens en fremmed åndede ud.

Vågetjenester i Danmark Der findes flere vågetjenester i Danmark.

De to største finder man hos Røde Kors og Ældre Sagen.

Røde Kors vågende i 2018 over 1930 døende.

Ældre Sagen vågede i 2018 over 763 døende.

Vågetjenesten er der ikke kun for de, der er alene. Men fungerer også som aflastning for pårørende, der har brug for et pusterum.

Det første møde

Malene Teglholm er frivillig hos Dansk Diakonhjems vågetjeneste i Sønderborg Kommune. Hun er tilknyttet en SMS-kæde, så når telefonen bipper rykker hun ud.

- Det kan både være hjemme hos folk eller på et plejehjem. Men det første jeg gør, er altid at hilse på hovedpersonen. Jeg kommer og siger, ”nu sidder jeg her hos dig, og jeg bliver siddende hele natten”, fortæller den frivillige vågekone.

For Malene Teglgaard var det et naturligt valg at blive vågekone. Før hun gik på efterløn arbejde hun i ældrepsykiatrien, hvor hun flere gange på jobbet, sad med de døende i den sidste stund.

- Når jeg kommer ud til en døende, så kigger jeg rundt i rummet. Jeg kigger på stuen, ser deres billeder og prøver at aflæse hvilken person, jeg er hos, forklarer hun.

Står der en højskolesangbog eller andre tegn på musikglæde, så synger eller nynner hun gerne for den døende.

Mange må dø alene I 2018 har både Røde Kors og Ældre Sagen været nødt til at sige nej til én eller flere henvendelser, da der ikke har været frivillige nok til at våge.

Der blev i 2018 afvist 48 henvendelser om hjælp fra Ældre Sagens vågetjeneste.

Der blev i 2018 afvist 157 henvendelser om hjælp fra Røde Kors vågetjeneste.

Hækler roen frem

En vågevagt er ofte mellem fire og otte timer. Malene Teglgaard foretrækker de lange vagter, og her finder hun altid hæklenålen frem.

- Det er mine erfaring, at det virker meget beroligende på folk, at jeg hækler. Jeg tror, at de tænker, ”hun bliver nok siddende. Når hun har et hækletøj, går hun nok ikke nogen vegne”, siger hun med et smil, mens hun hækler på et lilla sjal.

Som frivillig i vågetjeneste skal man hverken give medicin, pleje eller andre af de praktiske ting. I stedet skal den der våger fjerner ensomheden fra rummet.

Og ifølge Malene Teglgaard handler det ofte blot om, at man er nærværende;

- Det er stort set mest, at man lytter. Lytter til deres lyde, lytter til deres åndedræt og nynner sagte. Det er roen, der skal til.