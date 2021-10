To år skulle der gå, før Berit kunne høste sine muslinger: - Det er værd at vente på

Ved at muslingerne filtrerer planktonalger fra vandet, kan sollyset nå længere ned i vandet til de fastsiddende tangplanter, der skal bruge sollys til at lave fotosyntese. Og med fotosyntese laves der ilt. Så muslinger sørger for færre planktonalger og dermed mere ilt og mere liv i havet.

Så det er én af vejene mod et sundere havmiljø, og det er netop, hvad naturvejlederen fra Sønderborg Kommune ønsker at vise folk.

- Jeg håber, at vi kan være med til at gøre en forskel for vores havmiljø og være med til at gøre noget ved folks bevidsthed omkring, at vi har et presset havmiljø, og at vi faktisk selv kan være med til at vende udviklingen, siger Mathias Brügmann Jessen.

Gevinst i muslingelotteriet

Da naturvejlederen kommer retur fra havhaven, står Berit Andersen klar på broen til at tage imod høsten.

- Ja, se lige her. De kan da godt blive til en god muslingesuppe, siger hun efter at have fået baljen med blåmuslingerne op i trillebøren.