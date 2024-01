To børn bortført nytårsnat

For Syd- og Sønderjyllands Politi fik klokken 00:17 en anmeldelse om et overfald på en 49-årig mand og frihedsberøvelse af hans to børn. Det hele fandt sted ved CaFéodora på Toldbodgade 10 i Gråsten.

Der er tale om en 10-årig dreng og hans 13-årige søster, der på nuværende tidspunkt stadig er forsvundet. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at de tager sagen meget alvorligt og efterforsker bredt for at få børnene i sikkerhed.

Derudover formoder Syd- og Sønderjyllands Politi, at nattens hændelse relaterer sig til en tidligere sag om forældremyndigheden mellem børnenes forældre.

Børnene blev kørt væk i to tysk-registrerede biler. Der er tale om en Citroën DS7 Crossback med registreringsnummer DNAV 9551 - og en Mercedes A-klasse med registreringsnummer WIW 6481 E.

Skulle du have oplysninger om sagen, så kan du kontakte politiet på 1-1-4.