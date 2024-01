To bortførte børn er i Hamborg, ifølge tysk politi

Det har politiet i Hamborg til gengæld. De blev orienteret kort efter bortførelsen tillige med politiet i Slesvig-Holsten.

- Der består for indeværende ikke nogen grund til at tro, at børnene er i fare. Myndighederne går ud fra, at børnene er i moderens varetægt, siger en talsmand for politiet i Hamborg til welt.de i dag.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser også tirsdag, at det er tysk politis formodning, at børnenes er hos deres mor, og at de ikke er i fare.

- Syd- og Sønderjyllands Politi arbejder på at få sikkerhed for, at børnene er i god behold og efterforsker fortsat sagen i forhold til både vold og frihedsberøvelse, skriver politiet i pressemeddelelsen.