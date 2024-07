To formodede betalingskort-bedragere anholdt efter tip fra borgere

I en pressemeddelelse oplyser Sydøstjyllands Politi, at der straks efter skudepisoden blev iværksat en efterforskning ”for at få et billede af hændelsesforløbet og finde frem til gerningsmændene.”

Fem-seks timer senere, da naboerne begyndte at komme hjem fra arbejde, var politiet stadig talstærkt til stede. Det fortæller Anya Palm, som bor i et af de huse, der ligger tæt på gerningsstedet.

- Politiets efterforskning peger på, at de to mænd har befundet sig i området omkring Vejrupsgade og Østergårdsvej i timerne op til skudepisoden. Umiddelbart efter skudepisoden forlod de to mistænkte gerningsstedet i Vejrupsgade i Kolding. Overvågningsbilleder viser, at de to personer var maskerede og forsvandt ad Østergårdsvej, skriver politiet i pressemeddelelsen.



Ifølge Sydøstjyllands Politi kørte de mistænkte fra Vejrupsgade omkring klokken 10.30 – umiddelbart efter skudepisoden. De kørte mod syd ad Østergårdsvej, inden de delte sig op på Tøndervej.

Nu beder politiet folk, der har oplysninger, der kan have interesse for sagen, om at henvende sig til politiet på 114