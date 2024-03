To frivllige brandværn opsiges i Sønderborg

Det er en enig beredskabskommission i kommunen, der har truffet beslutningen om at opsige kontrakterne, skriver beredskabsinfo.dk.

Selvom de to brandværn ikke længere skal være de første til at rykke ud til ildebrande, betyder det ikke, at brandværnene lukker og slukker. Begge værn er tilbudt en ny kontrakt, hvor de i stedet skal agere støtte i anden bølge ved kritiske situationer.

Ifølge beredskabschefen i Sønderborg Kommune, Allan Dalager Clausen, så vil opsigelsen ikke få betydning for de lokale, da nabostationerne kan nå frem inden for den fastsatte udrykningstid.

