To mænd dømt for bedrageri mod ældre kvinder

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet skriver, at sagen drejede sig om i alt 135 forhold, som alle blev begået i januar 2023.

Ifølge politiet ringede ukendte medgerningsmænd til ældre kvinder og udgav sig for at være fra deres bank.

Herefter mødte den 20-årige mand, som blev idømt to års fængsel, op på adressen og franarrede kvinderne deres dankort og pinkode.

Ifølge JydskeVestkysten erkendte 20-årige Adam Præstegaard Heessels sin rolle undervejs i retssagen.

Den 36-årige mand blev dømt for at være chauffør i sagen. Det kostede ham en fængselsstraf på et år og tre måneders fængsel.

Han nægtede sig skyldig.

Ifølge politiets pressemeddelelse lykkedes det mændene at skaffe over en halv million kroner.

Sagen drejer sig om 30 tilfælde af bedrageri. I 27 af tilfældene lykkedes det for den 20-årige at få udleveret kort og pinkode - i enkelte tilfælde fik han også kontanter.