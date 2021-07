To mænd på henholdsvis 44 og 48 år er hver blevet idømt fem års fængsel.

De to mænd er dømt for tilbage i januar at have indsmuglet tre kilo amfetamin fra Tyskland til Danmark.

Den 44-årige er desuden udvist for bestandigt, mens den 48-årige mand udbad sig betænkningstid.

Dommen faldt i Retten i Sønderborg torsdag.