To mænd varetægtsfængslet efter overfald

Efter overfaldet oplyste politiet, at man havde overvågningsbilleder af mændene, og at man derfor havde en idé om, hvem de tre mænd var. Det førte altså til, at Syd- og Sønderjyllands Politi lørdag kunne anholde de tre mænd, hvor de to nu altså er varetægtsfængslet frem til 18. december.