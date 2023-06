Næsten ti år senere den 23. maj 2023, gik Torbjørn Pedersen så i land på Maldiverne og kunne dermed skrive verdenshistorie som den første nogensinde til at besøge alle verdens lande uden at flyve og uden at vende hjem undervejs.

- Jeg har altid været betaget af eventyr og i særdeleshed dem, hvor man kortlagde verden og kontinenterne, siger Torbjørn Pedersen.