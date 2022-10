Tour de France-bro er blevet til over 1000 muleposer

- Jeg regner med et par måneder endnu, så er vi færdige, sagde formanden for Alléens Sypiger, der har stået for projektet i samarbejde med Røde Kors og Sønderborg Kommune, Ellen Fredensborg, da TV SYD besøgte sypigerne i september.



Dengang lød målet på omkring 700 muleposer, men det blev overskredet med hele 459 styks, som altså er klar noget før beregnet tid.

Til udsatte borgere

De mange kvadratmeter stof er blevet arbejdet ihærdigt på at i alt seks sypiger, så stoffet kunne få nyt liv.

Muleposerne er syet til gavn for udsatte borgere. De indsamlede penge får nemlig til ensomme ældre