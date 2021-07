Tour de France tyvstartes med cykelaktiviteter for hele familien

Det verdenskendte cykelløb, hvor den gule, prikkede, hvide og grønne trøje skifter ejermand efterhånden som etaperne gennemføres, skydes i 2022 i gang i Danmark.

Der er selvfølgelig tale om Tour de France, og den 3. juli 2022 tages der hul på cykelløbets 3. etape i Vejle. Herefter fortsætter rytterne sydpå gennem Kolding, Haderslev, Aabenraa og rammer efter cirka 182 kilometer målstregen i Sønderborg.

For at markere at der i dag er præcis ét år til, har både Vejle og Sønderborg kommuner arrangeret aktiviteter i cyklens tegn.

Quiz og konkurrencer i Sønderborg

I Sønderborg har kommunen arrangeret en NaTur de France-quiz i Kær Vestermark.

Her gælder det om at følge en rute med startpunkt ved Støvlen. Undervejs skal deltagerne holde øje med gule cykler, der er placeret rundt på ruten. Her er der poster med sjove spørgsmål om natur, verdensmål og Tour de France.

Quizzen er for både børn og voksne, og man kan enten vælge at gå ruten eller tage MTB-ruten. Alt man skal huske er papir og blyant til at kunne svare på spørgsmålene, der efter endt tur lægges i postkassen ved Støvlen.

Der er gode præmier på højkant ved deltagelse i quizzen. Kommunen holder også konkurrencen ”Dagens Tour-billede”, hvor det gælder om at lægge et billede på Facebook-siden 'På cykel i Sønderborg' under hashtagget #påcykelisonderborg.

Billedet skal vise, hvordan man har valgt at fejre 1-årsdagen, og skal deles som en kommentar til det øverste opslag på siden den 3. juli.