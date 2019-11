Tour de France-by varmer op med Danmarks største cykelløb

De kommende år bliver cyklisternes i Sønderborg.

I 2021 besøger Tour de France-rytterne Danmark, hvor de skal cykle 170 kilometer fra Vejle til Sønderborg.

I dag blev det så annonceret, at Sønderborgenserne kan se frem til at få gaderne fyldt med cykelryttere allerede til sommer i 2020, når PostNord Danmark Rundt vender tilbage.

Det er sjette gang, at Danmark største cykelløb besøger den sønderjyske by, og formanden for Sønderborg Kommunes udvalg for kultur, idræt, handel og turisme, Stephan Kleinschmidt (SP), ser frem til, at det vender tilbage.

- Det, jeg kan huske, fra de tidligere tider er, at Post Danmark Rundt triller gennem Sønderborg Kommune. Derfor er jeg glad for, at de triller gennem Sønderborg igen. Løbet er en succes og en attraktion for byen, siger Stephan Kleinschmidt til JydskeVestkysten.

Ruten bliver afsløret i december

Den første gang, tilskuere kunne opleve løbet i Sønderborg, var i 1997, og i dag er det tre år siden, at rytterne fandt sted i den sønderjyske by, oplyser JydskeVestkysten.

Her passerede de 128 cykelryttere blandt andet Nørre Havnegade, Dybbøl Banke og Kong Chr. X’s Bro.

Ruten for løbet i 2020 er endnu ikke offentliggjort, men det bliver den på et pressemøde i Sønderborg den 12. december, hvor også det foreløbige startfelt vil blive præsenteret.

Arkivfoto. I 2016 deltog 128 cykelryttere i PostNord Danmark Rundt i Sønderborg. Foto: Scanpix