Transportfirma kan få bøde på over 15 millioner

Transportfirmaet Erik Petersen A/S i Padborg er tiltalt for over 450 tilfælde af ulovlig cabotagekørsel.

Det skriver Fagbladet 3F.



Bare ét tilfælde af ulovlig cabotagekørsel kan udløse en bøde på 35.000 kroner. Hvis firmaet bliver dømt, kan den samlede bøde dermed løbe op i 15.750.000 kroner.

Sagen mod Erik Petersen A/S skal for Retten i Roskilde, der oplyser til Fagbladet 3F, at et forbedrende retsmøde i sagen blev afholdt den 21. januar. Datoen for selve retssagen er stadig uvist.