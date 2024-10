Tre mænd frifundet i sag om shawarma-drabsforsøg

En 20-årig mand var anklaget for at have skudt mod en 21-årig mand, mens en 26-årig og en 30-årig mand var anklaget for at have opfordret til handlingen. Den 21-årige blev ramt af skuddene men overlevede.

Sagen blev behandlet som en nævningesag, og Retten i Sønderborg besluttede at frikende de tiltalte. Under retssagen var der vidner, der ikke ønskede at vidne, så deres tidligere forklaringer til politiet blev læst op i retten. Dette var en af de faktorer, der førte til frifindelsen.

- Vores vurdering var, at vi kunne løfte bevisbyrden. Det var retten uenig i på baggrund af det, der er foregået i retssalen. Der var under retssagen vidner, som ikke ønskede at vidne, og retten måtte derfor nøjes med at få disse vidners forklaringer til politiet læst op. Det har retten blandt andet lagt vægt på som baggrund for frifindelsen. Vi tager rettens frifindelse til efterretning og overvejer, om vi vil indstille til Statsadvokaten i Viborg, at dommen ankes. Politiet har efterforsket sagen meget grundigt og dagens frifindelse betyder ikke, at efterforskningen genoptages, siger advokaturchef Jannie Nøhr fra Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

De tre mænd blev derfor alle løsladt. Den ene havde siddet varetægtsfængslet i to år, fortæller hans forsvarer, Michael Juul Eriksen. De to andre havde siddet fængslet lidt kortere tid.

Sagen kort

Den 30. oktober 2022 klokken 20.25 standsede en cyklist og affyrede 15 skud mod manden, der sad og spiste foran MK Shawarma i Sønderborg. Han blev ramt af fem skud i benene og i en arm og snittet af flere skud, men overlevede. Cyklisten kørte videre og forsvandt.

Ifølge anklagemyndigheden var den ene tiltalte - en 20-årig mand - cyklisten, der skød, mens de to andre på henholdsvis 26 og 30 år var tiltalt for at anstifte eller medvirke.

Skudepisoden blev fanget på videoovervågning, og oplysninger tydede på, at skyderiet var hævn for et overfald på den 26-årige mand aftenen forinden på Torvet i Sønderborg.

Det havde offeret intet med at gøre, men man formodede, at han var blevet forvekslet.

Men under retssagen, hvor der blev ført hele 44 vidner, var der ikke beviser for at dømme.

Ifølge retten vedkendte ingen vidner sig deres tidligere udtalelser om genkendelse af den 20-årige som den, der skød.

- Retten statuerede, at optagelserne af gerningsmanden heller ikke gav mulighed for en sikker identifikation, skriver retten i et resumé af dommen.

Desuden gik et vigtigt vidne tabt for anklagemyndigheden.

- Anklagemyndighedens hovedvidne nægtede at afgive forklaring i retten, og hans forklaringer til politirapport kunne efter oplysningerne om ham og hans virke ikke tillægges nogen særlig bevisværdi, skriver retten.

Advokaturchef Jannie Nøhr fra anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller også, at der var vidner under retssagen, som ikke ville vidne.

- Politiet har efterforsket sagen meget grundigt, og dagens frifindelse betyder ikke, at efterforskningen genoptages, siger hun i en pressemeddelelse.

De tre mænd vil nu søge om erstatning for den langvarige fængsling, fortæller forsvarer Michael Juul Eriksen. Ifølge ham har de krav på omkring 1,3 millioner kroner hver.

Det er dog muligt at nægte erstatning, hvis en varetægtsfængslet har udvist egen skyld i fængslingen. Det er dog ikke tilfældet, mener advokaten.

- Min mand udtalte sig helt fra starten af, så tror jeg ikke, at man kan nægte det (erstatningen, red.), siger han.