Betjentene opdagede en del værktøj i køretøjet, som de tre mænd havde svært ved at redegøre for. De er nu sigtet for tyveri og hæleri af primært værktøj, blandt andet professionelt værktøj, til en værdi af mellem 82.000 og 97.000 kroner.

De tre mænd er i alderen mellem 23 og 46 år og blev ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg varetægtsfængslet i fire uger. Samtlige sigtede nægter sig skyldige.