Tre skoler sender elever hjem efter covid-19

Lige nu har covid-19 ændret skolegangen på to gymnasier og en folkeskole i Syd -og Sønderjylland. Det er Nydamskolen i Vester Sottrup ved Sønderborg, Munkensdam Gymnasium i Kolding og Aabenraa Statsskole. Sidstnævnte var mandag lukket for samtlige elever, efter at en elev søndag var konstateret smittet med covid-19, men allerede tirsdag er situationen hastigt på vej tilbage mod normalen.

- Langt de fleste klasser skal møde normalt fra tirsdag. Lone Mailandt-Poulsen, rektor, Aabenraa Statsskole

- Langt de fleste klasser skal møde normalt fra tirsdag, men den klasse, som den smittede elev går i, skal blive hjemme og vil blive undervist virtuelt. Det samme gælder de valghold, som eleven er på. Det oplyser rektor på Aabenra Statsskole, Lone Mailandt-Poulsen, mandag eftermiddag til TV SYD.

Alle skal testes

På Munkensdam Gymnasium i Kolding har en klasse været sendt hjem siden torsdag, efter at en elev blev konstateret smittet. Alle 29 elever i klassen skal testes, og hjemsendelsen fortsætter, indtil alle testsvar er indløbet.

Tre klasser sendt hjem

I weekenden blev en elev i 8.klasse på Nydamskolen i Vester Sottrup ved Sønderborg konstateret smittet, og derfor er 65 elever i skolens tre ottende klasser sendt hjem til virtuel undervisning, indtil de er testet negativ mindst en gang. Det fortæller skolens leder, Stine Skyum. Hør hende i klippet her: