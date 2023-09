Tre sønderjyske kommuner er med i samarbejde, der skal frigive tid i hjemmeplejen

Det oplyser Center for Offentlig-Privat Innovation i en pressemeddelelse.

I alt seks nye kommuner er med i samarbejdet, der går under navnet 'Sammen om ny teknologi og centraliseret respons'.

Aabenraa Kommune er i forvejen med i projektet, som de i marts lancerede i samarbejde med Center for Offentlig-Privat Innovation og Danish Life Science Cluster.

Samarbejdet er sat i værk på baggrund af, at flere kommuner har svært ved at rekruttere det antal sundhedsfaglige medarbejdere, der er brug for. Ifølge Center for Offentlig-Privat Innovation viser undersøgelser, at op mod 50 procent af ældre borgeres nødkald er en fejl.

Derfor skal projektet blandt andet finde løsninger på en ny organisering af arbejdsopgaver.

- Med øget brug af teknologier skaber vi attraktive arbejdspladser, hvor vi spiller hinanden gode, og vi samarbejder om de gode beslutninger ind i fællesskaber med borger og civilsamfund, udtaler Klaus Liestmann, direktør for Omsorg og Udvikling i Sønderborg Kommune.



De øvrige kommuner i samarbejdet er Ærø, Ringkøbing-Skjern, Favrskov og Vesthimmerland.