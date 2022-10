Trods trusler og chikane holdt de fast - nu er de nomineret til årets forening

Han forklarer, at den 27. august var en fantastisk dag, som han helt sikkert vil huske - særligt for de ting, priden førte med sig.

- Vi var så glade for at få så stor opbakning til priden, men allermest er vi stolte over efterfølgende at høre, at folk har fået udviddet deres netværk. At LGBTQ+ personer i Sønderborg har fået nye venner ud af den dag, siger næstforpersonen.

Fokkus på sammenhold

LGBTQ+ Sønderborg blev stiftet i februar 2022.

Visionen i foreningen er, at Sønderborg skal være mangfoldighedens hovedstad i Syd- og Nordslesvig og startede, da en tilflytter fra København undrede sig over, at hun aldrig så nogen af samme køn holde i hånd eller transkønnede gå på gaden i Sønderborg.

Derfor betyder nomineringen meget for den forholdsvis nye forening i Sønderjylland.

- I nomineringen lægger de vægt på, at vi har skabt sammenhold, og det er vi stolte af at have formået, siger Niels Christian Aahøj Bech.