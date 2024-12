Nu er der sat pris på omtalt broprojekt: - Det har stor betydning for vores udvikling

En forundersøgelse viser, at det er teknisk muligt at lave den 11 kilometer lange bro, men det har sine omkostninger.

Broen har en anslået pris på 22,2 milliarder kroner, hvilket vil betyde, at det vil koste 102 kroner for en personbil og 269 kroner for en lastbil over 12 ton at køre over forbindelsen ifølge forundersøgelsen.

- Det er jo ikke gratis at lave infrastruktur, men det er en af de bedste projekter, hvilket gør det mere positivt, mener Erling Lundsgaard.

Men broen kan ikke kun brugerbetales. Det kræver også et tilskud på mindst 11,4 milliarder kroner, hvilket betyder en tilbagebetalingstid på 40 år.

Stor betydning

Det er en dyr omgang, men for næstformanden, der har kæmpet i mange år for, at projektet lykkes, så er det det hele værd.

- Det er et kæmpe step for Sønderjylland og Fyn, siger han.