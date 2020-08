Turister strømmer til Den Kongelige Køkkenhave

Den Kongelige Køkkenhave har været flittigt besøgt siden dronning Margrethe indviede haven den 25. juli i år.

I den første uge var der mellem 800 og 1000 gæster per dag, og i uge to var der mellem 600 og 800 gæster per dag.

Gæsterne i Den Kongelige Køkkenhave er primært kommet fra Danmark, men der har også været besøgende fra Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Spanien, Norge, Sverige, Schweiz og England.

Køkkenhaven bliver drevet af det socialpsykiatriske tilbud Væksthuset i Sønderborg Kommune, og formanden for Social- og Seniorudvalget Preben Storm glæder sig over den store succes, fordi køkkenhaven - ud over at trække flere turister til Gråsten og Sønderborg Kommune - har et andet vigtigt formål.

- Formålet med Væksthuset er også at hjælpe borgere uden for arbejdsmarkedet med at lære at begå sig i et job. Det skal være med til at skabe en bedre hverdag for dem og på sigt måske føre til uddannelse og job, siger han.

Salget af varer skaber travlhed

Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot er en 7500 kvadratmeter stor nyttehave, hvor det er muligt at købe frugt og grønt fra haven i en nyopført gårdbutik med café.

Køkkenhaven rummer blandt andet en række urter, buske med bær som brombær, hindbær og stikkelsbær, blomster og en skov af frugttræer, der vokser i espalier. Foto: Thomas Rahbek

Tilstrømningen af gæster har givet travlhed i hele haven, men i høj grad også med salget af varer, fortæller Teresa Schürmann, distriktsleder i socialpsykiatrien, hvor Væksthuset hører under.

- Gæsterne har især spurgt meget til vores æbler og blomster, der er blevet ”forkobberet”. Det har været et megahit, som mange har købt for at forevige besøget i Den Kongelige Køkkenhave. Derudover har der været et godt salg af lokal honning samt medarbejdernes håndarbejde med pil, strik og syarbejde, fortæller hun.

Det er gratis at besøge Den Kongelige Køkkenhave, og i august måned er køkkenhaven åbent alle ugens dage fra kl. 11.00-17.00. Til september er køkkenhaven åben torsdag-søndag i samme tidsrum.

