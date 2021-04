Tyrkiske Bolgac hjælper virksomhed i Sønderborg: 120 internationale studerende skal blive i Danmark

Flere skal blive i Danmark

Ifølge foreningen Work-live-stay Southern Denmark har 40 procent af de internationale studerende et år efter endt uddannelse forladt Danmark. Otte år efter endt uddannelse er det tal 70 procent.

Målsætningen for projektet Future Talent Denmark er at få 120 internationale studerende til at blive i Danmark og være i beskæftigelse senest et år efter, de er færdiguddannede.

En af de 120 studerende kunne meget vel være Bolgac Gülen:

- Jeg kunne sagtens se mig selv blive i Danmark. Landet har en ung og frisk kultur, og mulighederne for iværksætteri er rigtig gode, siger han om sin egen fremtidsudsigt.