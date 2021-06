Tysk mindretals undskyldning til dronningen er historisk

Historiker: Bemærkelsesværdigt

Historikeren Jon Thulstrup, der selv kommer fra mindretallet, er i gang med sin ph.d. på Syddansk Universitet, hvor han forsker i udviklingen af det tyske mindretals erindringskultur.

Historikeren ser også en nyhed i undskyldningen, som han straks bed mærke i.

- Jürgensens ordvalg er bemærkelsesværdigt, siger han.

- Sætningerne har det hele. Hinrich Jürgensen har sagt meget og mange nye ting i den korte tid. Det er en imponerende erklæring.

Han anfører, at disse sætninger ville have været utænkelige for 35-40 år siden. Mentaliteten var en anden dengang, og mange i mindretallet så det, der skete, som en pligt over for Tyskland, vurderer Thulstrup.

- Diskursen har ændret sig fuldstændigt i de seneste år, siger han.

Historien bliver i dag betragtet på en anden måde, mener historikeren, der er spændt på, hvordan Hinrich Jürgensens tale til dronningen og den tyske præsident bliver modtaget af den danske flertalsbefolkning.