Ufaglærte unge fasttrackes til jobs i byggeriet

Projektet er et samarbejde mellem Jobcenteret i Sønderborg, lokale virksomheder i byggeriet og EUC-syd.

- Projektet har til formål at skaffe den arbejdskraft, der er behov for lige nu. Det handler selvfølgelig både om at skabe vækst i kommunen, men også om at hjælpe de hér unge, der måske har haft en svær start på jobmarkedet, fortæller Mia Jauernik, der er projektleder ved jobcenteret i Sønderborg.

Byggebranchen skriger på arbejdskraft

Forløbet starter med 6 ugers kursus, hvor de unge ufaglærte får nogle grundlæggende færdigheder indenfor f.eks. tømrerfaget. For Bjarke Fynsk, der er indehaver af entreprenørvirksomheden Fynsk og Søn, er projektet genialt

- For os handler det selvfølgelig om arbejdskraft. Men det er jo en dobbeltgevinst hvis vi får nogle unge ledige i gang. Derfor har vi helt fra start været glade for den hér idé. Vi har så hårdt brug for arbejdskraft og det er begrænset, hvor meget, jeg kan presse ekstra opgaver på mine ansatte, der i forvejen har rigeligt at se til, siger Bjarke Fynsk

Fem ud af fem i job

Indtil nu har projektet skaffet de første fem ufaglærte job i byggeriet. Ud af dem har tre fået elevaftaler med deres arbejdsgiver. Een af de tre er Jonas Hviid.