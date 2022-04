Ukrainske flygtninge kan nu møde på arbejde uden opholdstilladelse

Den mulighed greb Irina Demchishina. Hun er ukrainsk flygtning og ankom til Kolding for seks uger siden. Fra fredag kunne hun tilføje 'ansat ved Hotel Koldingfjord' til CV'et.

- Jeg er meget glad for, at jeg kan begynde at arbejde her, så jeg kan klare mig selv og gøre noget godt for min søn først og fremmest, siger hun til TV SYD.

Jobcenter hjælper ukrainere i arbejde

I Sønderborg har kommunens jobcenter lavet et særligt tilbud for at hjælpe de ukrainske flygtninge, der er på udkig efter arbejde. Tilbuddet er en såkaldt jobklub, hvor de hjælper flygtningene med at finde det helt rigtige job.

- Vi snakker med dem om, hvad de har med i baggagen af uddannelse og tidligere arbejdserfaring, og så finder vi et match med en virksomhed for dem, siger Rie Bramsen, der er teamleder hos Job- og Uddannelsesakademi i Sønderborg Kommune.

Jobklubben havde sin debut torsdag. Torsdag var det dog kun ukrainske flygtninge, der havde fået opholdstilladelse, der kunne kommer i arbejde.

Rie Bramsen fortæller, at hendes indtryk af tilbuddet er, at de ukrainske flygtninge var meget taknemmelige for den hjælp, de fik tilbudt, og at de rigtig gerne vil i arbejde.

- De er ligeglade med, hvad de kommer til at arbejde med, bare de får et arbejde, siger hun.