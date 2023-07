Før hun blev selvstændig, gik hun på guldsmedeuddannelsen, men hun havde svært ved at at finde en læreplads. Efter to år i Aarhus valgte smykkedesigneren derfor at flytte hjem til Sønderborg.

Selvom hun i dag lever af sin forretning, møder hun ofte skepsis.

- Det er jo ikke noget, man tit hører, at en 23-årig har sit eget firma og lever af det. Jeg bliver tit spurgt, hvad jeg er uddannet som, og om jeg har en uddannelse, fortæller Debbie Eskildsen.