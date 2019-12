Unge opfordrer unge til at drikke med måde

I dag var ikke en skoledag som alle andre for eleverne i 1. g på Det Blå Gymnasium i Sønderborg.

De fik tre timer til i grupper at lave såkaldte lommefilm á 45 sekunders varighed. Indholdet skulle med elevernes egne øjne illustrere deres egne og deres venners alkohol- og festvaner.

- Det har været interessant, da det jo er noget, vi selv kan relatere til, og noget vi har vores egne holdninger til, siger Martin Christen Lei, der går i 1. A på Det Blå Gymnasium.

Gymnasiet havde besøg af selskabet Lommefilm, der i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden sætter fokus på den drukkultur, der er blandt danske unge. Det gør de gennem kampagnen Drik mindre - oplev mere, der indeholder en landsdækkende filmkonkurrence, som 27 gymnasier i landet bliver en del af.

I dag nåede turen til Det Blå Gymnasium i Sønderborg, og dagens aktiviteter skulle gerne ændre på de unges opfattelse af fest og alkohol.

- De unge mennesker er lige startet, og det er nu, de for alvor lægger deres vaner for de kommende år. Så at have en hel dag som i dag, hvor de får lov at snakke om alkoholvaner, det, tror vi på, kommer til at ændre deres mindset, siger Martin Spenner, der er partner i virksomheden Lommefilm.

Og den løftede pegefinger beholder de i lommen.

- Vi kommer ud på gymnasierne, og beder om de unges bud på deres egen alkoholkultur. Så i stedet for at komme med den løftede moralske pegefinger, involverer vi dem i kampagnen, siger Martin Spenner.

Stof til eftertanke

De unge selv synes, det er en god idé, at de selv får lov til at komme med deres eget syn på, hvordan de oplever deres omgangskreds, og den drukkultur der følger med.

- Man ved, at budskabet kommer ud til folk, fordi vi selv er unge, og vi selv ved, hvad der skal til, for at vi måske kan få reduceret vores alkoholindtagelse, siger Kathrine Menzer Ecklon, der også går i 1. A på Det Blå Gymnasium.

Og hun synes da også, at det at lave sin egen film og se andres film, har givet noget at tænke over.

- Det har givet mig noget stof til eftertanke omkring den drikkekultur, vi har som unge mennesker i Danmark, og jeg vil da være mere opmærksom på, om det nu også er nødvendigt at drikke i så store mængder, siger hun.