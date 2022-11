Uventet opdagelse kunne udløse bomber på Als – og så gik det stærkt

Hun fortalte, at fundet af de to bomber kom som et chok for hele nabolaget, men at det værste var uvisheden. For hvad skulle der ske? Og hvornår?

I første omgang oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi nemlig, at bomberne ikke umiddelbart var farlige.

Allerede efter fundet 29. oktober var planen, at de skulle sprænges væk, men hvornår var uvist. Først skulle Forsvarets ammunitionsryddere, EOD, foretage en række tekniske undersøgelser af bomberne og området.