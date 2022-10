Fra sent fredag aften og til og med søndag er der vejarbejde ved Frøslev Grænse. Vejarbejdet betyder, at sporet længst til højre på A7, cirka 200 meter syd for grænsen (spor 5), som leder ind over den tidligere rasteplads, vil være lukket. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.