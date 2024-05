Victoria har svedt sig til et job

'Unge på Toppen' prøver at hjælpe unge, der har haft en lidt tung start på deres arbejdsliv. Og det er lykkedes, i hvert fald for Victoria Lorenzen.

Efter fire måneder med motion og motivation til at møde til tiden hver dag, smøre madpakke og alt det, der hører til et jævnt og muntert arbejdsliv på jord, har Victoria i dag fået at vide, at hun har et job på Linak, hvor hun har været i praktik, når hun kommer hjem fra en strabadserende cykeltur til Alpe d'Huez i Frankrig.

Cykelturen er den store afslutning på hendes anstrengelser.