Vidne blev bedt om at ændre forklaring i sag om skyderi

Et slagsmål efterfulgt af et skyderi i Sønderborg for snart to år siden fik flere kurdere til at bede et vidne om at ændre sin forklaring til politiet.

- De rev ham ned og sparkede ham, mens han lå ned. Det var slemt at kigge på, lød det fra dagens første vidne, og det næste vidne kunne også bekræfte, at der havde været flere personer om at slås mod en enkelt.

Anklager Pernille Heiss fra Syd- og Sønderjyllands Politi har fra sagens dag et påstået, at skudepisoden var en del af en konflikt mellem kurdere og arabere i Sønderborg, og på sagens dag seks i dag mandag kunne vidner fortælle, at flere kurdere var involveret i et slagsmål med en af sagens tiltalte dagen før.

- De prøvede at søge hjælp og rotte sig sammen. Der blev ringet meget rundt. De ville samle et hold for at være klar, hvis der skulle være noget. De ville hen og fortsætte, forklarede han.

- De svinede hinanden til og sådan noget. Kurderne sagde, at de ville smadre ham, og at de nok skulle finde ham igen, fortalte vidne to.

I retten forklarede han, at flere personer efterfølgende forsøgte at få ham til at ændre sin forklaring.

- De ville gerne have ham (den 26-årige nu tiltalte, red.) ind at sidde, så om jeg ikke bare kunne sige, at jeg ved slåskampen havde hørt ham true med, at han ville komme tilbage og skyde. Jeg blev spurgt gentagne gange af flere kurdere, fortalte vidnet.

Det er ulovligt at true et vidne i forbindelse med afhøring til politi eller domstol, og vidnet ønskede ikke at skabe problemer for sig selv, sagde han i retten. Desuden syntes han, det var fejt, at de ville have ham til at lyve for at få ram på ham, uddybede han.

- Det er ikke noget, man gør mod et andet menneske at gå ind og lyve om sådan noget.

De tre tiltalte i sagen er henholdsvis 20, 26 og 30 år. Anklagemyndigheden mener, at det er den 20-årige, der affyrede skuddene, mens de to andre er tiltalt for at have været med til at arrangere det.

Retssagen forstætter igen tirsdag. I alt er 46 vidner indkaldt i sagen, der ventes afsluttet 29. oktober.