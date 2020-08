Ville snyde sig ind i Danmark: Fem bulgarere dømt

De fem bulgarer fordelt på to biler forsøgte den 11. juli at komme over grænsen ved Kruså. Ved kontrollen fremviste de falske arbejdsattester.

Attester skulle overbevise myndighederne om, at de fem personer - set i lyset af de aktuelle corona-restriktioner, havde et anerkendelsesværdigt formål med at rejse ind i Danmark. Det lykkedes altså ikke.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi havde stillet krav om en skærpelse af straffen, netop på grund af corona-situationen. Og det fulgte domsmandsretten.

Alle fem har fået 60 dages fængsel og derefter 6 års indrejseforbud. Alle fem nægtede sig skyldige, men modtog dommen, og de blev kørt direkte til afsoning.