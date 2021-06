Se videoen: TV SYD-vært tager til Thy og prøver kræfter med vandsport

Danmarks svar på Dubai

Området er takket været frivillige kræfter og en velvillig kommune forvandlet fra et sted, hvor folk ikke ville sende deres børn hen til et sted, der er som skabt til dem. Unge som gamle. Med et klubhus med panoramaudsigt, en stor strand til de solbadende, omklædningsrum, brusere og plads til at spise en picnic.

- På en dag med sol kommer man jo nærmest til at tænke på noget eksotisk. Danmarks svar på Dubai - det er Thy.

Der er ikke noget at sige til, at Thomas Bruhn Helleberg er både glad og stolt over at have været med til at skabe det.

Lige så begejstret er jeg for at få lov at udnytte det og prøve en tur på et wakeboard.

Du kan se, hvordan det gik, ved at klikke på indslaget.

Vil du besøge Thy Cablepark kan du finde oplysninger om åbningstider og ruteanvisning her.