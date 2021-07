Fed rock og fællesskab: Hardinger Band begejstrede Kolding

Intet Hardinger Band uden Shu-bi-dua

Hardinger Band, der i sin tid blev dannet af Michael Hardinger og Jørgen Thorup - begge daværende medlemmer af Shu-bi-dua - omdannede den store plæne ved vandrerhjemmet Danhostel i Kolding til en regulær folkefest for de omkring 400 publikummer, der havde let ved at synge med på sangene, der blandt andre tæller en stribe af de helt store Shu-bi-dua-hits.