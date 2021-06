Sommer Pop Up i aften: Alberte Winding giver koncert på Koldinghus

Torsdag aften skyder den folkekære 'Lyse nætter'-sangerinde Alberte Winding rækken af koncerter i gang med en koncert på Koldinghus.

Koncerten er udsolgt, men det betyder ikke, at du ikke har mulighed for at nyde musikken. Ligesom alle de andre Sommer Pop Up-koncerter kan koncerten med Alberte Winding nemlig ses på TV SYD+ og i appen TV SYD Play.

De næste fire torsdage kan du altså tænde for fjernsynet klokken 20 og opleve dejlig sommer-musik direkte fra Kolding.

Billetterne til koncerterne er gratis og kan findes via linkene i artiklen herover.