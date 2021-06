Sommer Pop Up: Se hele koncerten med Alberte Winding her

Nåede du ikke at tænde for fjernsynet torsdag for at se koncerten med Alberte Winding fra Koldinghus, så fortvivl ikke!

For herover kan du nemlig se koncerten i sin fulde længde.

De kommende tre torsdage kan du opleve Chief 1 og Thomas Buttenschøn, Hardinger Band og Mekdes. Alle koncerterne er udsolgt.

Men du kan nyde musikken hjemme fra sofaen, når koncerterne bliver sendt direkte på TV SYD+, i appen TV SYD Play eller på hjemmesiden her.