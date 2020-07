Gense Signe Svendsens eksklusive koncert på TV SYD

Stribevis af festivaler og koncerter er aflyst i en coronaramt sommer, og det råder TV SYD bod på i et unikt samarbejde med MusikKolding, der blandt andet står for de traditionsrige open-air koncerter "Sommer ved Søen" i Kolding.

Dem kan du opleve til "Sommer Pop Up" 25. juni: Signe Svendsen

9. juli: Humørekspressen

16. juli: Erann DD 23. juli: Signe Svendsen (genudsendelse)

30. juli: Hardinger Band



Alle koncerter sendes direkte på TV SYD+ kl. 20.00 og streames også live på tvsyd.dk og TV SYD Play.



Koncerterne arrangeres af MusikKolding i samarbejde med TV SYD.

Sammen med en række populære kunstnere, der havde glædet sig til at optræde til "Sommer ved Søen", skaber vi fire helt specielle og midlertidige koncertscener med livemusik. Fire torsdage hen over sommeren er der "Sommer Pop Up", hvor sang og musik kan opleves live på overraskende steder i Kolding. Torsdag aften genudsendes sanger og sangskriver Signe Svendsens koncert fra den 25. juni foran Kolding Sygehus.

Af hensyn til forbuddet mod større forsamlinger var koncertstedet ikke blevet annonceret offentligt forud for koncerten, men forbipasserende ved Kolding Sygehus var heldige at få en musikalsk overraskelse.

Det blev en helt speciel aften for patienterne på sygehuset, der i den lune aftensol pludselig og uden varsel var inviteret til live koncert med Signe Svendsen.

René Rudolph Hansen nød koncerten fra en kørestol. Foto: Karsten Skov Villadsen

En af de fremmødte patienter var René Rudolph Hansen, som til dagligt er tømrer i Vamdrup. Han havde trillet sin kørestol ud i aftensolen for at overvære koncerten på forpladsen foran sygehuset.

- Jeg vidste ikke, at der skulle være koncert, så det var en dejlig overraskelse. Jeg har godt hørt om de her Pop Up koncerter, så det var da fedt, at det var lige her i aften, sagde René Rudolph Hansen, der var så uheldig at falde ned fra en stige tidligere på dagen.

Koncerten bliver sendt på TV SYD+ torsdag kl. 20.05.