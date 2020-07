Sommer Pop Up med Erann DD: - Jeg føler mig helt som en VIP

Der var smil for hele femøren, da Carsten Thorsager Møller og hans forlovede torsdag aften var til Sommer Pop Up-koncert med Erann DD.

De havde taget egne klapstole med og placerede sig få meter fra den kunstner, de har fulgt i mange år.

- Jamen, han er jo alletiders og så dygtig. I min verden er han en alt for overset kunstner, fortæller Carsten Thorsager Møller.

Da parret i sin tid skulle planlægge sommerferien, opdagede de, at Erann DD skulle spille i Kolding til 'Sommer ved Søen.' Det fik dem til at flytte deres planer, så de havde mulighed for at komme til koncerten.

Men som så meget andet blev arrangementet aflyst på grund af covid-19.

Derfor kom det også som en tidlig julegave, da de onsdag vandt billetter fra MusikKolding til den intime Sommer Pop Up-koncert med ham torsdag aften i Kolding.

- Det er helt fantastisk. Jeg føler mig helt som en VIP, siger Carsten Thorsager Møller.

Carsten Thorsager Møller og hans forlovede Lone sad på første, hjemmebragte parket til aftenens koncert. Foto: Katrine Gregersen, TV SYD

Medbragt samling til signering

Da koncerten blev rundet af, var Carsten Thorsager Møller og hans forlovede klar. De havde pakket tasken med de mange CD'er, som de havde skaffet i løbet af årene. Og særligt ét album fremhævede parret.

- Den her CD er fra Frederik og Marys bryllup. Den har vi købt second-hand, for den var altså ikke så nem at få fat på, siger Carsten Thorsager Møller om det blå etui, der hedder Folkegaven og er fra 2004.

Og hele bunken fik Erann DD også i hænderne.

- Hold da kæft, det er noget af en stak, I har med, grinte Erann DD, mens han gav sin autograf på de forskellige CD'er.

Lones samling af CD'er gav en knytnævehilsen af sig. Foto: Katrine Gregersen, TV SYD

20 års jubilæum.

Aftenens koncert fik et strejf af de kendte omgivelser til 'Sommer ved Søen.' Scenen var nemlig sat op i en baghave, hvor Slotssøen for enden af græsplænen og udsigten til Koldinghus satte rammerne for den 52-årige funk-, soul- og popmusiker.

Og netop 2020 er året, hvor han fejrer 20 års jubilæum som soloartist. Derfor var begejstringen for at komme ud og fejre det ved aftenens optræden ikke til at skjule:

- Det har jo været helt fantastisk. Selvfølgelig er det en anderledes start på 20 års jubilæet, men mon ikke det ender meget godt. Det er i hvert fald startet mega fedt her i Kolding, siger Erann DD efter aftenens koncert.

Dem kan du opleve til "Sommer Pop Up" 9. juli: Humørekspressen

16. juli: Erann DD

23. juli: Signe Svendsen (g)

30. juli: Stig & Vennerne



Alle koncerter sendes direkte på TV SYD+ kl. 20.05 og streames også live på tvsyd.dk og TV SYD Play.



TV SYD+ genudsender koncerten med Erann DD:

Fredag d. 24. juli kl. 22.30

Lørdag d. 25. juli kl. 18.20

Søndag d. 26. juli kl. 10.25



Den vil også kunne ses på tvsyd.dk og TV SYD Play.

Torsdagens koncert var den tredje Sommer Pop Up-koncert.

På grund af forsamlingsforbuddet bliver koncertens placering ikke offentliggjort på forhånd. Til gengæld bliver koncerten sendt direkte på TV SYD+ og tvsyd.dk