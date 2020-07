Sommer Pop Up: Se hele koncerten med Humørekspressen her

Som en del af TV SYD og MusikKoldings koncertrække Sommer Pop Up sørgede Humørekspressen for en festlig aften i boligområdet Munkebo i Kolding torsdag d. 9. juli.

Det var første gang, at Humørekspressen optrådte i hele 2020, så det var en aften, som de havde set frem til.

Sommer Pop Up-koncerterne er opstået som et alternativ til de traditionelle open air-koncerter "Sommer Ved Søen", som MusikKolding hvert år arrangerer ved Slotssøen i Kolding. På grund af coronavirus er de aflyst i år.

Som så mange andre bands har Humørekspressens turnéplan været ramt af aflysninger, så de var ikke sene til at træde til, da de blev inviteret op på den mobile Sommer Pop Up-scene:

Alle koncerter sendes direkte på TV SYD+ kl. 20.05 og streames også live på tvsyd.dk og TV SYD Play.



- Det bliver hammersjovt! Vi er spillemænd og er rigtig glade for, at vi endelig kan komme ud og spille igen, sagde bandets guitarist Peter Lützen forud for koncerten, der på grund af forsamlingsforbuddet ikke blev annonceret på forhånd, men dukkede op som en overraskelse for beboerne i området:

Aftenens musik fik flere af gæsterne til at svinge hofterne i takt med tonerne. Heriblandt Vivian Jørgensen. Foto: Katrine Gregersen, TV SYD

- Jeg er glad for, at arrangementet er kommet hertil. Jeg håber også, at det kan give lidt ekstra til nabosnakken og sammenholdet her i området, lød det fra Vivian Jørgensen, der var en af de mange beboere i området, som søgte ned på græsset og havde en fantastisk aften med sine naboer og Humørekspressen.

Du kan se hele koncerten med Humørekspressen ved at klikke på playeren øverst i artiklen.

