Borgere giver deres bud: Hvad kan man lave i Jels uden vikingespil?

Sommer Tour 2020 I løbet af sommerferien tager TV SYDs sommerhold ud og besøger 29 sommerdestinationer i Syd- og Sønderjylland. Vi er i byerne hele dagen og sender live-tv derfra om aftenen. På TV SYDs facebookside kan du se, hvilke adresser vi parkerer ved den pågældende uge. Kom forbi og hjælp os med at blive bedre - hvilke problematikker og glædeshistorier mangler vi at fortælle? Se mere

For første gang siden 1977, hvor det første vikingespil blev opført, er alle forestillinger fra Jels Vikingespil i år blevet aflyst. Det sker grundet corona. Mange uden for Jels forbinder byen med vikinger, men hvad er der ellers at give sig til, hvis man ikke skal til byen for at se vikingespil? Det spurgte vi fem Jels-borgere om.