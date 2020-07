Brædstrups ungdom: - Vi unge har brug for nogle pladser, hvor vi kan hygge os og spille musik

17-årige Marcus Gehrt har slået sig ned ved et borde/bænkesæt under halvtaget i skolegården ved Brædstrup Skole. Her sidder han som så mange gange før og nyder en øl sammen med sin kammerat Sigurd Jensen, der er 16 år. Måske støder der flere til lidt senere på dagen. Eller det kan være, at de rykker videre til et andet sted, hvor de kan hygge sig i tørvejr og fyre op for musikken i deres soundboks.

Vi vil gerne kunne sidde sammen og drikke øl og høre musik uden at få klager. Marcus Gehrt, 17 år

For det er den form for samvær, man gerne vil dyrke, når man er ung og har sommerferie, lyder det fra de unge, som TV SYDs Sommer Tour har mødt i Brædstrup.

- Vi vil gerne kunne sidde sammen og drikke øl og høre musik uden at få klager, siger Marcus Gehrt.

Byfornyelse for unge

Det ønske har man lyttet til i Brædstrup, hvor de unge i byen længe har manglet et udendørs sted, som var deres.

Som en del af et større byfornyelsesprojekt i Brædstrup, der finansieres af Horsens Kommune, har de unge derfor fået deres eget udendørs anlæg. Ungepladsen, som området indtil videre hedder, åbnede 1. maj, og de unge er så småt begyndt at tage stedet til sig.

- Det er et fint sted. De dage hvor der var godt vejr under corona-nedlukningen, brugte vi det meget, siger Sigurd Jensen, der dog godt kunne have ønsket, at Ungdomspladsen havde haft noget overdækning, så man kunne sidde i tørvejr, når julivejret som nu viser sig fra sin våde side.

Drop mistroen

De to 15-årige veninder Johanne Stamborg og Emely Følbæk har slået sig ned i et par stole ved receptionen ved byens svømmehal, hvor Emely Følbæk netop har overstået dagens vagt. De har endnu ikke brugt Ungdomspladsen, men de håber, at stedet måske kan bidrage til, at der kommer en løsning på de konflikter, der har været generationerne imellem.

Særligt sidste år hvor sommervarmen i lange perioder lå tungt over byen med 3600 indbyggere, blev der klaget over de unges lydniveau, og over at de glemte at rydde op, når de mødtes i parken eller på andre offentlige steder. En debat som også er rykket ind på de sociale medier, hvor flere af byens borgere ifølge de to piger har lidt for travlt med de løftede pegefingre.

Johanne Stamborg og Emely Følbæk er 15 år. De synes, det er ærgerligt, at folk er så hurtige til at løfte pegefingre ad de unge og lege politi på de sociale medier.

- Jeg har kun prøvet at mødes med mine venner nede i parken en enkelt gang. Mens vi sad dernede, kom der en dame forbi og tog billeder af os. Der har været nogle problemer med folk, der har svinet i parken, så hun troede straks, at det var os, siger Johanne Stamborg, der er træt af at blive mistænkeliggjort og udstillet.

- Folk klager over de mindste ting. Hvis der ligger en enkelt øldåse i parken, så bliver det straks udstillet med billeddokumentation på Brædstrups Facebook-side, siger hun.

- Det er træls, at folk er mistroiske, og at de bare regner med, at vi gør noget forkert, fordi vi er unge, siger veninden Emely Følbæk.

Nogle gange spiller vi for højt

Det er de to 17-årige ungarbejdere i ABC Lavpris Nam Ho og Morten Starup Andersen enige i. Sidste år oplevede de, hvordan deres kammerat blev hængt ud på Facebook, fordi han kom gående med sin Soundboks i en barnevogn.

Morten Starup Andersen og Nam Ho er begge 17 år og vokset op i Brædstrup. Foto: Julie Greve Bentsen

- Der var en, der lagde et billede på Facebook, hvor der stod: 'Nu har de unge også stjålet en barnevogn'. Men han havde altså selv købt den i genbrugsbutikken, fortæller Morten Starup Andersen.

- Der er mange her, som er trætte af vores soundbokse, og nogle gange spiller vi også for højt. Men vi unge har brug for nogle bænke under et halvtag eller i et skur, hvor vi kan sidde og spille musik og snakke, siger han.