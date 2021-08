Flemming og Marianne droppede hamsterhjulet og fulgte drømmen om et gårdhotel

En ubrugt sofa

Sidenhen har opgaverne været mange. For et øjeblik har parret sat sig ved spisebordet i deres lejlighed på Als Kloster for at spise rester, efter de har afholdt et traditionelt sønderjysk kaffebord. Bag dem står deres nye, sandfarvede sofa.

- Jeg tror ikke, jeg har siddet i den endnu, konstaterer Marianne og griner.

For titlen som hotelejer betyder ikke flere stillesiddende timer. Her har fritid været en by i Rusland, når arbejdsdagen starter klokken halv syv og slutter igen femten timer senere, men Flemming og Marianne tager det med et smil. De glæder sig over det liv, der er kommet på pladsen og er overvældede over, hvordan deres livsdrøm har taget fart.

- Men det er også vigtigt for os, at det ikke griber mere om sig. For vi vil gerne bevare det hyggelige miljø og have mulighed for at være ved de enkelte gæster, siger Flemming.